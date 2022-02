Numarul autorizatiilor de constructie pentru cladiri rezidentiale in judetul din tara cu cea mai scumpa piata imobiliara creste cu aproape zece procente intr-un singur an, un record, creste cu 37% in 6 ani

Numarul autorizatiilor de constructie pentru cladiri rezidentiale in judetul din tara cu cea mai scumpa piata imobiliara creste cu aproape zece procente intr-un singur an si cu peste 13% in sapte ani.Astfel, datele Directiei Judetene de Statistica arata ca anul trecut, in 2021, numarul autorizatiilor de construire pentru cladiri rezidentiale eliberate in Cluj a fost de 2.234, cu peste doua sute - mai exact 210 - mai mare comparativ cu anul 2020. Aceasta inseamna o crestere de aproape zece ... citeste toata stirea