Numarul autorizatiilor de construire pentru cladiri rezidentiale a crescut la Cluj! Peste 1.500 de autorizatii eliberate de la inceputul anului

In anul 2022, a crescut numarul autorizatiilor de construire eliberate la Cluj, potrivit ultimelor date prezentate de Institutului National de Statistica prin Directia Judeteana de Statistica Cluj.In luna august 2022, in judetul Cluj s-au eliberat 227 autorizatii de construire pentru cladiri rezidentiale, cu 12 mai multe comparativ cu luna corespunzatoare a anului precedent si cu 26 autorizatii mai multe fata de luna anterioara.De asemenea, in primele opt luni ale anului 2022, numarul