Numarul de contracte de munca a crescut cu 100.000 anul trecut in Romania. In ce domenii au aparut cele mai multe locuri de munca si unde au scazut?

Numarul de contracte de munca din Romania a crescut cu circa 100.000 in anul 2022, cele mai multe locuri de munca fiind adaugate in sectoarele constructii si IT, insa a scazut numarul de locuri din munca din comert, arata o analiza Economedia. Salariile au crescut in majoritatea sectoarelor economiei (pana in octombrie 2022, cele mai recente date disponibile), dar in special in IT, agricultura si HoReCa, in timp ce au scazut in intermedieri financiare si asigurari, in industria extractiva si in ... citeste toata stirea