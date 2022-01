Numarul de someri din tara a crescut cu 8000 intr-o luna. Cati someri sunt la Cluj?

Numarul somerilor (in varsta de 15-74 ani) estimat pentru luna noiembrie a anului 2021 a fost de 432.000 persoane, in crestere fata de luna precedenta, dar mai mic decat numarul celor inregistrati in urma cu un an, arata datele publicate azi de Institutul National de Statistica.Luna precedenta, numarul de someri era de 424.000 persoane, iar in noiembrie 2020, adica in urma cu un an ajungea la 517.000.Rata somajului la barbati a depasit-o cu 0,6 puncte procentuale pe cea a femeilor ... citeste toata stirea