Numarul de zboruri comerciale din august in Romania e cu 5% sub nivelul din 2019 (date Eurostat)

In august 2022, numarul de zboruri comerciale in UE a crescut cu 25% fata de august 2021, arata datele publicate azi de Eurostat. Cifra este inca sub nivelurile de dinaintea pandemiei, dar diferenta se reduce incet, ajungand la -14% in comparatie cu august 2019, dupa cum noteaza statistica europeana. In Romania, cifrele sunt cu 5% sub cele din august anul trecut.In termeni absoluti, numarul de zboruri comerciale s-a situat la 596.930 in august 2022, fata de 478.996 in august 2021, 324.538 in ... citeste toata stirea