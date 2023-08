Numarul firmelor dizolvate in primul semestru al anului e cel mai mare din ultimii 15 ani, de la recesiunea economica din 2008, arata datele unei companii specializate in insolventa.Astfel, in Romania numarul firmelor dizolvate a atins, in prima jumatate a anului, un nivel record al ultimilor 15 ani, de peste 19.400 de afaceri, in crestere cu 18,2% fata de aceeasi perioada a anului trecut, dupa cum arata o analiza Sierra Quadrant, companie specializata in administrare si lichidare. De altfel, ... citeste toata stirea