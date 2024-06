Numarul firmelor inchise in Cluj creste cu peste 50% intr-un an, la 1.640, cele mai multe din Romania dupa Bucuresti, in primele patru luni din an, arata datele Registrului Comertului.In total in tara au fost radiate in primele patru luni din an un numar de 32.626 de firme, in crestere cu 44% fata de aceeasi perioada a anului trecut, arata datele Oficiului National al Registrului Comertului (ONRC). Cele mai multe radieri au fost inregistrate in Bucuresti, aproape ... citește toată știrea