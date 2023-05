Numarul persoanelor care beneficiaza de indemnizatii pentru cresterea copiilor e cel mai mare din tara in Cluj, dupa Capitala, arata datele Agentiei Nationale pentru Plati si Inspectie Sociala.Astfel, in total la nivel national numarul persoanelor care au beneficiat de indemnizatii pentru cresterea copilului a fost in martie de 170.757, in scadere cu 91 de persoane fata de februarie. In total e vorba de aproape o jumatate de miliard de lei, mai exact 487,45 milioane. Suma medie platita a fost ... citeste toata stirea