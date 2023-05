Activele financiare ale romanilor constau in numerar, depozite la banci, titluri de stat, actiuni si parti sociale la firme, precum si creante, inclusiv imprumuturi acordate de patroni propriilor companii. Activele financiare ale populatiei s-au majorat de opt ori in intervalul 2003-2020 (cu 112 mld. euro) si sunt polarizate foarte accentuat.Un numar de aproape 60.000 de deponenti au in medie la banci 1 mil. lei/persoana (220.000 euro/ persoana), in timp ce 14 milioane de romani au economisit ... citeste toata stirea