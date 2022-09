Numarul romanilor care fac reclamatii din cauza facturilor prea mari la curent, a crescut. ANPC face controale

Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a anuntat actiuni de control in urma cresterii numarului de reclamatii legate de modul de calculare a facturilor la energie electrica, precizand ca sunt analizate cu atentie toate documentele necesare pentru a se putea stabili daca sesizarile sunt fondate sau nu.ANPC a transmis, marti, 20 septembrie, printr-un comunicat de presa, ca in contextul cresterii numarului de reclamatii inregistrate de la consumatori in ceea ce priveste ... citeste toata stirea