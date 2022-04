Numarul salariatilor din Cluj ajunge la aproape 270.000, numarul creste cu 60.000 in 8 ani

Numarul salariatilor din Cluj ajunge la aproape 270.000, pentru prima data cel putin in ultimii opt ani, cu 60.000 mai multi decat in 2014.Datele Directiei Judetene de Statistica din Cluj arata ca in judet au fost inregistrati in februarie, luna pentru care au fost publicate azi cele mai recente cifre, un numar dde 269.446 angajati, in crestere cu cateva sute fata de luna anterioara si cu 7.000 mai multi fata de aceeasi luna a anului trecut. Mai ... citeste toata stirea