Numarul salariatilor din Cluj se apropie de pragul de 280.000, un record istoric, a crescut cu aproape cinci mii intr-un an.Conform datelor Directiei Judetene de Statistica din Cluj, publicate in urma cu putine momente, efectivul salariatilor din judetul Cluj, la sfarsitul lunii iunie 2023 a fost de 279598 persoane, in crestere cu 134 persoane comparativ cu luna mai 2023 si cu 4925 persoane mai multe fata de luna iunie a anului trecut.Spre comparatie, in iunie 2014 numarul salariatilor din ... citeste toata stirea