Numarul strainilor cu permis de sedere in scop de munca aproape s-a dublat in 2024 fata de cel din 2022, peste 4.400 in Cluj, majoritatea sunt nepalezi.Numarul strainilor care aveau permis de sedere in scop de angajare in tara noastra, valabil la sfarsitul anului 2024, este de 100.298 de persoane si e cu aproape 35% mai mare decat cel inregistrat la finalul anului 2023 si cu 94% mai mare decat cel din 31 decembrie 2022, arata analiza Economica.net pe baza datelor pe care le-a obtinut ... citește toată știrea