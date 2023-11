Numarul turistilor care au ajuns in Cluj in septembrie a fost al doilea cel mai ridicat intr-o luna similara din ultimii zece ani, foarte aproape de nivelul de dinainte de pandemia de coronavirus.Astfel, conform datelor Directiei Judetene de Statistica publicate in urma cu putine momente, in septembrie numarul turistilor care au ajuns in Cluj a depasit pragul de 64.000 de persoane, pentru a doua oara cel putin in ultimii zece ani, la 64.035. Comparativ cu luna septembrie 2022, sosirile in ... citeste toata stirea