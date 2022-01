Numarul turistilor care au ajuns in noiembrie la Cluj aproape s-a dublat fata de aceeasi luna a anului anterior, dupa cum arata datele Directiei Judetene de Statistica.E vorba de aproape 28.500 de turisti inregistrati in noiembrie la Cluj fata de 15.700 in luna noiembrie a anului anterior.Mai exact, in noiembrie sosirile inregistrate in structurile de primire turistica au insumat 28.450. Comparativ cu luna octombrie, sosirile in structurile de primire turistica au scazut cu 18,1%, iar fata ... citeste toata stirea