Numarul turistilor care au vizitat Clujul anul acesta, in scadere fata de 2023

Mai putini turisti vin la Cluj! Numarul turistilor care au vizitat judetul in luna martie din acest an este in scadere, comparativ cu aceeasi perioada de anul trecut.In luna martie 2024, sosirile inregistrate in structurile de primire turistica au insumat 45.235. Comparativ cu luna martie 2023, sosirile in structurile de primire turistica au scazut cu 14,2%.De asemenea, in perioada 1 ianuarie-31 martie 2024, la nivelul ... citește toată știrea