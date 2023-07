Numarul turistilor cazati in Cluj in primele cinci luni din an a depasit pragul de un sfert de milion, pentru prima data in ultimii ani.Astfel, conform datelor statistice, in primele cinci luni din an in Cluj au fost cazati un numar de 250.812 turisti, dintre care vasta majoritate - 83% - au fost romani. Numarul e mai mare cu 53% fata de cel inregistrat in acelasi interval de anul trecut - 172.899 turisti in primele cinci luni din 2022, si 107.736 turisti inregistrati in primele cinci luni ... citeste toata stirea