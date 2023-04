Numarul turistilor creste considerabil la Cluj, cu aproape 50% in februarie fata de aceeasi luna a anului trecut, arata datele statistice publicate ieri.Astfel, in februarie sosirile inregistrate in structurile de primire turistica au insumat la Cluj un numar de 42.637 persoane. Comparativcu luna februarie 2022, sosirile in structurile de primire turistica au crescut cu 45,5%, iar fata de luna ianuarie 2023 - cu 10,7%. Din numarul total de sosiri, in luna februarie 2023, sosirile turistilor ... citeste toata stirea