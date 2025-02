Nuntasii din Cluj, in ALERTA: Cat trebuie sa oferi ca dar de nunta in 2025? Afla ce suma vei scoate din buzunare daca esti ruda, nas sau simplu invitat

Cei care au fost invitati la nunti in Cluj-Napoca, in anul 2025, se intreaba cat ar trebui sa ofere ca dar, avand in vedere costul meniului si cheltuielile de organizare.Indiferent daca nunta are loc in inima orasului sau in imprejurimi, este esential sa stii cum sa-ti ajustezi darul. Traditia romaneasca sugereaza ca darul de nunta este, de obicei, in bani, dar poti alege si alte tipuri de cadouri, cum ar fi electrocasnice, bijuterii sau vouchere, care pot fi utile pentru noua gospodarie a ... citește toată știrea