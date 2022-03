O aplicatie dezvoltata in Ungaria si lansata in Romania de la Cluj vrea sa reduca risipa alimentara. Afacerea realizeaza parteneriate cu restaurante

Attila Tanko si Rares Harsan au adus in Romania o aplicatie dezvoltata in Ungaria care isi propune sa combata risipa alimentara, scrie ZF.ro. Proiectul poarta numele Munch Romania, a fost lansat la Cluj si consta in parteneriate cu unitatile din HoReCa dispuse ca, la finalul zilei, sa listeze in aplicatie produsele ramase nevandute, dar la preturi reduse. Utilizatorii rezerva produsele, le platesc online, apoi le ridica personal."Am lansat in iulie 2021 Munch in Cluj-Napoca, iar in august am ... citeste toata stirea