O banca din Cluj a anuntat azi ca a ajuns la cinci mii de clienti premium doar in Cluj-Napoca, cu economii intre 75.000 si 200.000 de euro sau venituri lunare de peste doua mii de euro, le-a facut zona dedicata la sucursala din Cluj.Banca Transilvania a ajuns la 5.000 de clienti Premium Banking in Cluj-Napoca si a deschis o zona dedicata colaborarii cu acestia in cadrul Sucursalei Cluj, aflata pe Calea Dorobantilor 27 - 29. Urmatorul nivel este Private Banking, care inseamna economii de peste ... citește toată știrea