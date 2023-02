O banca din Cluj intra in topul Brand Finance Banking 500, al celor mai puternice branduri bancare

Trei banci din Romania, respectiv Banca Transilvania, BRD si BCR, intra in topul Brand Finance Banking 500, al celor mai puternice branduri bancare.Banca Transilvania se situeaza in 2023 pe locul 297, in crestere fata de locul 302 ocupat anul trecut.Banca Transilvania a transmis, intr-un comunicat de presa, ca a depasit doua praguri in clasamentul Brand Finance Banking 500 2023: valoarea brandului trece de 500 milioane de dolari (513 milioane de dolari) si intra top 300, fiind pe locul 297. ... citeste toata stirea