Romanii care doneaza sange de cel putin 3 ori in decursul unui an calendaristic ar putea beneficia de reduceri la plata impozitului pe terenuri si cladiri, prevede un nou proiect de lege, depus in Parlament.Singura conditie pentru acordarea reducerii este ca recoltarea sa fie facuta intr-un mediu autorizat pentru aceasta ... citeste toata stirea