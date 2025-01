O clujeanca duce traditia sarii de Turda la Londra. Vrea sa construiasca cea mai mare salina din Marea Britanie

Sarea de Turda cucereste Regatul Unit: salina deschisa de romance langa LondraDoua antreprenoare de origine romana, Ildiko Szocs-Dee, originara din Campia Turzii si Alina Ciochina, din Onesti, cu experienta acumulata in cea mai mare salina din Marea Britanie, au deschis recent Crystal Salt Cave, un centru de haloterapie situat in Borehamwood, Marea Britanie. In acest scop ele au transportat nu mai putin de 26 de tone de sare din Turda si din Praid pana in localitatea din nordul Londrei.Noua ... citește toată știrea