O companie clujeana a instalat anul trecut 200 de statii de incarcare pentru masini electrice

Compania clujeana Promelek XXI, activa pe piata locala de echipamente electrice, parte a grupului spaniol Elektra, a pus in 2021 pe harta "benzinariilor verzi" circa 200 de statii de incarcare electrice, atat in spatii publice, cat si in locatii private, destinate masinilor 100% electrice sau hybrid plug-in, anunta compania. Asociatia Producatorilor si Importatorilor de Automobile arata ca autoturismele din aceasta categorie au raportat, la nivel de decembrie 2021, o cota de piata de 15,5%, de ... citeste toata stirea