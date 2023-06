Compania clujeana de constructii Transilvania Constructii are in plan investitii de peste 10 milioane euro in generarea de energie verde in toate proiectele din portofoliul sau, in urmatorii cinci ani, potrivit unui comunicat de presa.Primul proiect care va produce energie verde este TRC Park Cluj, unde investitia estimata se ridica la aproape zece milioane de euro. Compania transmite ca lucrarile de implementare a panourilor fotovoltaice din cadrul TRC Park Cluj au inceput deja si au ca ... citeste toata stirea