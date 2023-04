Compania de inginerie software Cognizant Softvision, cu sediul fiscal in Cluj, anunta deschiderea unui nou sediu in Iasi, Romania, unde vor lucra 400 de angajati, potrivit unui comunicat de presa.Cognizant transmite ca noile spatii de birouri se afla in centrul orasului, in Palas Campus, in zona Sf. Andrei, in apropierea ansamblului mixt Palas Iasi. "Cautam in mod constant sa imbunatatim si sa dezvoltam ... citeste toata stirea