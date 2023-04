O companie de software din Cluj achizitioneaza o firma in domeniul automatizarii inteligente.E vorba de AROBS, care a anuntat azi ca achizitioneaza Future WorkForce si isi consolideaza expertiza in domeniul automatizarii inteligente. Cumparatorul e cea mai mare companie de tehnologie listata la Bursa de Valori Bucuresti, cu o capitalizare de aproape un miliard de lei, si a anuntat azi preluarea integrala a grupului Future WorkForce Global, din Cluj-Napoca, specializat in oferirea de solutii ... citeste toata stirea