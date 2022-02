O companie din auto se uita la Cluj pentru o investitie. ZF: Revine Skoda?

O companie din sectorul auto este interesata de o investitie in zona Clujului pe o suprafata de 150 de hectare in viitorul parc industrial Tetarom V, potrivit declaratiilor lui Alin Tise, presedintele Consiliului Judetean Cluj, citat de presa locala.Skoda ar putea fi constructorul interesat de o investitie in Romania, la Cluj, potrivit datelor din piata auto citate de Ziarul Financiar. Tot Grupul Volkswagen, tot pentru o uzina Skoda s-a mai uitat la Romania in anii 2018-2019, insa la acea ... citeste toata stirea