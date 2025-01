O companie GLOBALA de logistica si transport vine la Cluj: De ce au nevoie de un spatiu cu conditii speciale de depozitare

DB Schenker inchiriaza 5.000 mp in Olympian Parks Cluj, pentru produse farmaceuticeClujul continua sa atraga investitii majore in sectorul logistic, consolidandu-si pozitia de hub industrial de top in Romania. DB Schenker, unul dintre cei mai mari furnizori globali de servicii de transport si logistica, a incheiat un acord cu Olympian Parks pentru inchirierea a 5.000 mp in parcul logistic din localitatea Bontida. Aceasta tranzactie, una dintre primele mari mutari pe piata spatiilor industriale ... citește toată știrea