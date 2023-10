HTEC Group, companie globala de tehnologie care ofera servicii, inclusiv design, strategie si dezvoltare end-to-end de produse si servicii digitale, si-a deschis un birou in Cluj. Intrarea companiei vine pe o piata marcata in acest an de turbulente, concedieri si suspendari de proiecte.De la intrarea pe piata romaneasca, in ianuarie 2022, HTEC si-a extins activitatea in Bucuresti, Cluj, Iasi si Timisoara. "Universitatile tehnice si comunitatile IT puternice, nivelul ridicat de cunoastere a ... citeste toata stirea