O companie IT din domeniul medical cu sediu si in Ardeal a fost cumparata de un GIGANT american. Suma platita e URIASA

Oracle finalizeaza in Romania cea mai mare tranzactie din istoria companiei, avand un impact important la BrasovGigantul american Oracle, al doilea mare producator de software din lume, dupa Microsoft, a incheiat si in Romania tranzactia de achizitionare a Cerner, un furnizor global de sisteme IT destinate industriei medicale. Cerner detine un centru important la Brasov, care are aproape 200 de angajati. Tranzactia a fost semnata acum doi ani, dar documentele necesare pentru finalizarea ... citește toată știrea