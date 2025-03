O cunoscuta companie de constructii din Ungaria si-a deschis o unitate de productie langa Turda

Compania maghiara de constructii KESZ a inaugurat joi prima sa unitate de productie din Romania, in satul Moldovenesti, in apropiere de Turda. La ceremonie a participat si Levente Magyar, secretar de stat in Ministerul Afacerilor Externe si Comertului, scrie Hungary Today.Cu cat companiile maghiare au mai mult succes in strainatate, cu atat economia maghiara va fi mai puternica, a declarat Levente Magyar.Fabrica este prima unitate de productie din Romania a Grupului KESZ, care este prezent ... citește toată știrea