O echipa de medici si IT-isti din Cluj a creat o aplicatie care le permite pacientilor sa isi stocheze digital istoricul medical astfel incat acesta sa poata fi accesat la nevoie de oriunde de catre medicii specialisti cu ajutorul telefonului. In acest moment, aplicatia are in jur de 700 de pacienti si 60 de medici inregistrati.Aplicatia MedValet (medvalet.ro) a aparut in acelasi timp pe fondul carentelor din sistemul public referitoare la bazele de date virtuale. Pacientii pot salva cu ... citeste toata stirea