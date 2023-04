Criptomonedele au imbogatit foarte multi romani, care au cumparat in urma cu 3 - 4 ani si au vandut in timpul bullrun -ului (perioada a pietei cand preturile cresc) in 2021.Elena Zaharia, 41 de ani, este din Cluj-Napoca si a castigat in cinci ani aproape 35,56 de milioane de lei (circa 7 milioane de euro) din tranzactii cu criptomonede. Sunt castigurile declarate, in perioada 2016-2021, pentru care a platit un impozit de 1,76 milioane lei, conform datelor publice consultate de Newsweek. ... citeste toata stirea