O firma de IT din Cluj inchide o intreaga divizie peste noapte, muta operatiunile in Filipine.E vorba de Cognizant Softvision Romania, cu sediul social in Cluj-Napoca, ce, potrivit consultantului Doru Supeala, inchide toata divizia Cognizant Mobility si disponibilizeaza zeci de angajati. "Inca un val de concedieri la Cognizant Softvision Romania: 64 de angajati ai diviziei Cognizant Mobility, localizati in Bucuresti, care lucrau la un proiect al clientului Stripe, au fost anuntati zilele ... citește toată știrea