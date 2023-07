Aldani Master Capital (simbol bursier AGQR), fosta Agromec Ramnicu-Valcea, este a treia companie listata la Bursa de Valori Bucuresti care s-a aratat interesata de participarea in oferta de vanzare de actiuni Hidroelectrica. Luni, compania a anuntat la BVB ca a subscris actiuni H2O in valoare de 3,4 mil. lei.Administratorul unic al companiei a aprobat pe 30 iunie subscrierea de actiuni in valoare maxima de 3,4 mil. lei ale celui mai mare producator de energie electrica din regiune. In ... citeste toata stirea