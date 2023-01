O firma din Cluj plateste 3,5 milioane de euro pentru un parc industrial in Arad, cu 30 de chiriasi

O companie clujeana care detine in Romania mai multe proprietati industriale si comerciale, cu o suprafata cumulata de peste 250.000 de metri patrati, a cumparat un parc industrial din zona de nord a municipiului Arad.Parcul se intinde pe un teren de 4,4 hectare si a fost cumparat in schimbul sumei de 3,5 milioane de euro, de la Comalim SA, o companie detinuta, potrivit datelor de pe platforma de analiza financiara Confidas.ro, de SIF Imobiliare Plc, inregistrata in Cipru, cu o pondere de 91, ... citeste toata stirea