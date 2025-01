O firma din Ungaria va exploata un zacamant de zeci de milioane de tone din judetul Cluj

Firma Diana Exploatari Miniere SRL, controlata de compania maghiara Salt-Veres ZRT, a primit aprobare pentru licenta de concesiune privind exploatarea resurselor de sare gema din perimetrul Valea Florilor, judetul Cluj, dupa un proces birocratic de 15 ani, potrivit Profit.ro.Salrom SA este singurul producator minier de sare din tara, dominand piata. Opereaza 7 exploartari si are in jur de 1.500 de angajati. Din cele 1,13 milioane de tone de sare pe care le-a comercializat in 2023, peste 400. ... citește toată știrea