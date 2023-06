O fosta divizie a Emerson cumparata de un fond de investitii inchiriaza patru sute de metri patrati intr-o cladire de birouri din centrul Clujului.E vorba de Sensience, o fosta divizie Emerson, cumparata de fondul de investitii One Rock Capital Partners, care a inchiriat o suprafata de 386 mp de spatii de birouri in Maestro Business Center, cladire situata in centrul orasului Cluj-Napoca. "Echipa Sensience Cluj-Napoca, formata momentan din 24 persoane si in continua dezvoltare, se va muta ... citeste toata stirea