O garsoniera de 22 de metri patrati a fost scoasa la inchiriere, in Cluj, cu 450 de euro.E o garsoniera rebotezata "studio" de catre agentia imobiliara care intermediaza tranzactia, aceasta si pentru ca e amenajata intr-o cladire veche. Garsoniera are 22 de metri patrati, iar in aceasta suprafata a fost ansamblata si o scara interioara care duce la pat, amplasat deasupra usii. Garsoniera e amenajata intr-o cladire veche de pe strada Avram Iancu, vizavi de ... citeste toata stirea