O mare companie imobiliara din Cluj a vandut un MALL unei Universitati de Medicina. Va fi primul primul mall transformat in campus universitar!

Compania clujeana Matrix Investments a vandut Mures Mall catre Universitatea de Medicina din Targu Mures pentru a fi transformat in campus educationalCompania Matrix Investments din Cluj-Napoca a incheiat recent o tranzactie notabila, vanzand Mures Mall catre Universitatea de Medicina, Farmacie, Stiinte si Tehnologie "George Emil Palade" (UMFST) din Targu Mures. Achizitia mall-ului, construit initial de Matrix Investments in 2007 in urma unei investitii de 15 milioane de euro, va permite ... citește toată știrea