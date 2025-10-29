Editeaza

O noua aberatie! Parlamentul vrea sa oblige firmele sa plateasca notari si avocati pentru orice hotarare AGA: "Masura EXCLUSIV in folosul acestor profesii"

Sursa: Stiri de Cluj
Miercuri, 29 Octombrie 2025, ora 16:50
IMM Romania avertizeaza ca
propunerea legislativa L339/2025, depusa la Senat pentru modificarea
Legii societatilor nr. 31/1990,
Legii nr. 51/1995 privind organizarea si exercitarea profesiei de avocat si
Ordonantei nr. 26/2000 privind asociatiile si fundatiile, risca sa produca efecte negative semnificative asupra mediului de afaceri din Romania.

Organizatia sustine ca initiativa "aduce grave prejudicii mediului de afaceri" prin introducerea de noi obligatii de conformare si costuri ...citește toată știrea

