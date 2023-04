O noua categorie de romani ar putea iesi la pensie dupa doar 25 de ani de munca. Conform unui proiect legislativ aflat in dezbatere la Senat, romanii care au avut activitati incadrate in grupa I si/ sau a II-a de munca in unele unitati ar putea iesi mai devreme la pensie.Prin proiectul de lege de la Senat se urmareste modificarea Legii 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, astfel incat o noua categorie sa apara in lista locurilor de munca in conditii speciale.Concret, asa cum ... citeste toata stirea