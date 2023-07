Ministerul Finantelor lanseaza luni a doua editie a programului de titluri de stat Fidelis, in care se ofera o transa speciala donatorilor de sange, informeaza duminica institutia, conform economedia.roIn parteneriat cu Centrul de Transfuzie Sanguina din Bucuresti, Ministerul Finantelor pune la dispozitia persoanelor care doresc sa doneze sange un centru mobil in institutie. Centrul este organizat in holul central al institutiei in perioada 18-20 iulie, intre orele 8:00-13:30.Cei care ... citeste toata stirea