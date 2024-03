O noua escrocherie la telefon ia amploare in Romania! Victimele primesc apeluri de la numere de telefon identice cu cele oficiale ale unor institutii

Atentie la apelurile telefonice pe care le primiti, avertizeaza Politia Romana. O metoda de frauda telefonica s-a raspandit in Romania, infractorii folosindu-se de noi tehnologii pentru a induce cetatenii in eroare.Victimele vor primi apeluri de la numere de telefon care par identice cu cele ale unor institutii cunoscute, pentru a incerca sa obtina date sensibile pecum informatii persoanele sau bancare.Apelurile nu sunt insa de la institutii ci infractorii folosesc tehnologia Voice over IP ... citește toată știrea