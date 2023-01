O noua "inventie" de la ANAF. Fiecare coproprietar al unui imobil dat in chirie, obligat sa declare contractul la ANAF

Atentie, clujeni! Din 1 ianuarie 2023, daca bunul a carui folosinta se cedeaza este detinut in comun, fiecare coproprietar are obligatia inregistrarii contractului de inchiriere la organul fiscal competent, spune Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Cluj-Napoca"Contribuabilii persoane fizice care obtin venituri din cedarea folosintei bunurilor din patrimoniul personal, altele decat veniturile din arendare si cele din inchirierea in scop turistic a camerelor situate in locuinte ... citeste toata stirea