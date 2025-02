O noua "oferta" a la Cluj! Casa demolabila de pe strada Uliului, scoasa la vanzare cu 150.000 de euro: "Ideala pentru construirea unei noi locuinte" FOTO

O casa demolabila de pe strada uliului din Cluj-Napoca a fost scoasa la vanzare pentru incredibila suma de 150.000 de euro. In pret intra si un teren de 800 de metri patrati.Conform anuntului postat pe o platforma de imobiliare, investitia este ideala pentru construirea unei noi locuinte sau investitii.Cu toate acestea, dupa alunecarile de teren de pe strada Uliului de anul trecut, putini sunt cei care decid sa investeasca in zona."Va propunem spre vanzare o casa demolabila, situata in zona ... citește toată știrea