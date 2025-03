O noua "perla" la Cluj! Casa cu doua camere din Gruia, scoasa la vanzare cu jumatate de milion de euro: "Garantam castigul reciproc" FOTO

O casa cu doua camere, situata in cartierul Gruia din Cluj-Napoca, a fost scoasa la vanzare cu incredibila suma de 495.000 de euro.Imobilul are o suprafata de 90 mp, ceea ce inseamna ca un singur metru patrat valoreaza 5500 de euro.Conform anuntului de vanzare publicat pe o platforma de imobiliare, in pret intra si un teren de aproximativ 600 de metri patrati."Va propunem spre vanzare casa individuala situata in cartierul Gruia. Terenul total de care ... citește toată știrea