O platforma hoteliera online din Cluj cu vanzari de 13 milioane de euro anual intreaba sute de respondenti ce le-a placut si ce nu la turismul din Romania. Care sunt rezultatele: de litoral sunt cei mai dezamagiti

O platforma hoteliera online din Cluj intreaba sute de respondenti unde s-au simtit mai bine si unde au fost tratati mai prost, in acest an. Rezultatul - litoralul romanesc conduce in topul destinatiilor de care turistii au fost dezamagiti in aceasta vara.La polul opus, Maramuresul, Bucovina si Transilvania sunt cele mai primitoare zone ale Romaniei, arata sondajul travelminit.ro, o platforma hoteliera din Cluj, cu trei sute de respondenti. Sondajul mai arata ca aproape doua treimi - 62.6% ... citeste toata stirea